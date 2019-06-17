Ormanda yiyecek arayan ayı böyle görüntülendi



- Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Fındıklı köyünde, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kenarındaki ormanlık alanda bulunan ayı, kamerayla görüntülendi. Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı bağlı Fındıklı köyü yol üzerinde Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kenarındaki ormanlık alanda görülen ayı, kamerayla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, ayının bir süre yolun karşısına geçmeyi düşündüğü, kamerayı görüntüleyen kişinin çağırışlarına rağmen daha sonra vazgeçerek ormanlık alana geri döndüğü görülüyor. Ayıyı kamerayla görüntüleyen Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Davut Akın, daha önce birçok kez ayı gördüğünü ancak bu ayının diğerleri gibi kaçmadığını, yaklaşık 5-7 metre mesafeden cep telefonu kamerasıyla görüntülediğini söyledi.



Akın, "Ekip arkadaşlarla beraber arazide çalışırken yol kenarında ormanlık alanda gördüğüm ayıyı görüntüledim. Karşımıza birçok kez çıkıyorlar ama kaçtıkları için görüntüleme imkanı bulamıyoruz. Derede yiyecek avlayacağı için yolun karşısına geçmek istedi ancak daha sonra vazgeçti. Hayvan yaralı da olmuş olabilir çünkü hal ve tavırları sakindi" diye konuştu.



