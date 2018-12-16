Ormanda uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama...Operasyonda 11 kilo 230 gram esrar ele geçirildi

-Ele geçirilenler



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum’da ormanlık alanda uyuşturucu ticareti yaparken polis tarafından suç üstü yapılan aralarında bir emekli astsubayında bulunduğu 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 11 kilo 230 gram esrar ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bie istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskilip- Tosya karayolu üzerindeki ormanlık alanda uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bir süre devam eden takibin ardından operasyon düzenleyen polis ekipleri M.B., Y.K. Y.C.Ave A. D. adlı şahıslar İskilip ilçesinde, H.B. adlı şahıs ise il merkezinde gözaltına alındı. Operasyonda 10 kilo kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatlı silah ele geçirilirken zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda da 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi , ekilmek için kullanılan 6-7 gram hint keneviri, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen zanlıların ifadeleri doğrultusunda Y.C.A şahıs gözaltına alındı. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edilen zanlılar tututklanarak cezaevine gönderildi.

