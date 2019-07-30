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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu - SİVAS Haberi

Ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu - SİVAS Haberi

- Yaşlı kadının hastaneye getirilişi - Arife Şahin'in ormanda geceyi nasıl geçirdiğini anlatmasıOrmanda kaybolan yaşlı kadın bulunduSİVAS (AA) - Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, ailesiyle pikniğe gittiği ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan 76 yaşındaki kadın bulundu.İlçeye bağlı Yaygınsöğüt köyünde yaşayan Arife Şahin, dün piknik yapmak için ailesiyle gittiği Tatar köyü Güllüce mevkisinde ormanlık alanda mantar aramaya başladı.
Uzun süre dönmeyen yaşlı kadını aramalarına rağmen bulamayan yakınları, jandarma ekiplerine haber verildi.
Suşehri ve Gökçekent jandarma ekipleri, komando timleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri sevk edildi.Şahin, gece boyu süren arama sonunda kaybolduğu yerin yaklaşık 4 kilometre uzağında Karaağaç ve Yamaç köyleri arasındaki Mamacan yaylasında ormanlık alanda bulundu.Bitkin haldeki Şahin, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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