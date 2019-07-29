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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ormanda erkek cesedi bulundu

Ormanda erkek cesedi bulundu

-Safa Köyü Kayınlık Mevkinde Erkek Cesedi Görüntüleri

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Ormanlı Uttu 


- Kütahya'nın Domaniç İlçesi’ne bağlı Sefa Köyü yakınlarında ki ormanlık alanda, 55 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla mevkii ile Sefa köyü arasında ki sarp dağların arasından geçen patika yolda, 55 yaşlarında bir ceset bulundu. Sefa Köyü Orman işçileri tarafından tesadüfen bulunan cesedin Sefa Köyü halkından Sadettin Öztürk’e ait olduğu belirlendi. Cesedi bulan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Ekipleri ve 112 Acil Servis Ekipleri Cesedin bir gün önceden ölmüş olduğunu belirlerdiler. Aslen Sefa Köyü halkından olduğu halde, İnegöl’de oturan Sadettin Öztürk’ün hafta sonları Domaniç dağlarına gelip mantar topladığı ve balık tuttuğu iddia edildi. Olay yerinde yapılan incelemede de cesedin elinde bulunan poşetin içinde toplanmış mantar olduğu tespit edildi. Domaniç İlçe Hastanesi Morguna kaldırılan cesedin asıl ölüm nedeni yapılan incelemenin sonunda belirlenecek. Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı da olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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