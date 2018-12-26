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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ormanda donmak üzereydiler jandarma kurtardı İzle

Ormanda donmak üzereydiler jandarma kurtardı İzle

Ekiplerin babayla oğlunu ambulansa almaları

( AMASYA ) AMASYA

Jandarma Ormanlı Mantar Toplama Donma Tehlikesi Cep Telefonu 


- Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolup kay yağışının da etkili olmasıyla donmak üzere olan baba ve oğlunu, jandarma ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Korkut köyündeki ormanlık alana mantar toplamaya giden Nuri Kaplan (48) ile oğlu Hüseyin Kaplan (6) havanın kararması ve sis nedeniyle ormanlık alanda kayboldu. Kar yağışının da etkili olmasıyla donma tehlikesi karşı karşıya olan Hüseyin Kaplan, cep telefonuyla 156'yı arayarak jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kendisiyle sürekli irtibat halinde olan ekipleri buldukları baba ve oğlu, ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplere teşekkür eden babayla oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (MÇ-SLH-
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