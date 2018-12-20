Ormanda donmak üzere olan yaşlı adam son anda kurtarıldı Haberi

-kırılan kapı

-bulunduğu yerden detaylar

-hastane detayı

-umke ekiplerinin kişiyi getirmesi

-hastaneye taşınması



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da ormanlık alanda donmak üzere olan yaşlı adam, son anda UMKE ekipleri tarafından ölümden kurtarıldı. Olay, Uludağ’ın eteklerinde bulunan Kaplıkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kestane toplamak için dağa çıkan vatandaşlar, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormana giden yolda kilitli kapı olması dolayısı ile geçemeyen ekipler, kapının kilidini kırarak yollarına devam etti. 59 yaşındaki Yüksel Gürsoy’a ulaşan ekipler, şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. UMKE ekipleri daha sonra Gürsoy’u Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Dağa kestane toplamak için çıktığı sanılan Yüksel Gürsoy’un sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis olayla alakalı tahkikat başlattı. (AÇ-MŞ)

