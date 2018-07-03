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( SAKARYA ) Ormanda 3 kişiyi vurarak öldüren şahıs Sakarya'da yakalandı SAKARYA



- Düzce'nin Gümüşova ilçesinde orman işçileri arasında çıkan kavgada 3 kişiyi vurarak öldüren, 3'ünü de yaralayan şüphelinin aracının bulunmasının ardından kendisi de olayda kullandığı tabanca ile birlikte Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı. Olay, dün Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü orman kesim alanında saat 20.00 sıralarında meydana gelmişti. 3 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan Olcay B.'nin yakalanması için çalışma başlatan Sakarya ve Düzce İl Jandarma Komutanlıkları, Düzce ile şüphelinin aracının bulunduğu Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Düzce ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Hendek İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli Olcay B., Hendek ilçesinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Hendek İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

