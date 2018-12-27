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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Orman yolunda mahsur kalanların imdadına KARDOF ekipleri yetişti

Orman yolunda mahsur kalanların imdadına KARDOF ekipleri yetişti

Yolda ilerleyen ekipler

Mahsur Kaldı Güzergah Kar Kalınlığı Barla Kar Yağışı 

-Buzlanan yolda mahsur kalan araç
-Mahsur kalan aileden görüntü
-Mahsur kalan aracın kurtarılması
-Kar motorundan görüntü
-Kurtarma çalışmaları
-Araçların buzlu yolda kayması
-Başkan bir aracın kurtarılma çalışması
-Kulüp Başkanı Ahmet Demir ile röp
-Karla kaplı yolda kara saplanan aracı kurtarma çalışmaları
-KARDOFF araçlarından görüntü
-Karlı kaplı yolda araçların çıkmaya çalışması
-Detaylar

( KARABÜK -ÖZEL) - Buzlu ve karla kaplı yolda mahsur kaldılar - KARDOFF ekipleri arazide mahsur kalanları kurtardı KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı için gezintiye çıkıp mahsur kalanların imdadına KARDOFF ekipleri yetişti. Safranbolu’nun Sarıçiçek bölgesi tarafında etkili olan ve yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ve buzlanmaların olduğu yollarda mahsur kalanların imdadına Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği(KARDOFF) üyeleri yetişti. Kulüp Başkanı Ahmet Demir Başkanlığında yaklaşık 13 araçlık arazi araçları ile karlı kaplı Sarıçiçek bölgesine hareket eden ekipler kendilerine gelen ihbarlar sonucu buzlanan yolda kalanları kurtardı. Kar yağışı ile birlikte eşsiz doğa manzarasının oluştuğu bölgede buzlanmadan dolayı yoldan çıkan araçları kurtaran KARDOFF zirvede kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede de kara saplanan araçları kendi araçlarına bağlı halatlı vinçler yardımı ile kurtardı. Adeta buz pistine dönen yolda KARDOFF ekipleri kar motorları ile de yol güzergahında mahsur kalanların olup olmadığını kontrol etmeyi de ihmal etmedi. KARDOFF Kulüp Başkanı Ahmet Demir, normalde dernek olarak gezi planları olduğunu ancak telsiz üzerinden kendilere gelen ihbar üzerine mahsur kalan araçları kurtardıklarını söyledi.


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