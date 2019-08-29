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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor - ÇANAKKALE

Orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor - ÇANAKKALE

- Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler Çanakkale 'de orman yangını - Kalabaklı köyü civarında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyorÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale ediliyor.Merkeze bağlı Kalabaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Orman İşletme Müdürlüğünce olay yerine çok sayıda ekip ve arazöz sevk edildi. Söndürme çalışmalarına ayrıca üç helikopterle destek veriliyor. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.Ekiplerin, Kalabaklı köyündeki yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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