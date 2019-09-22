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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Orman yangını - MUĞLA Video

Orman yangını - MUĞLA Video

- Muğla 'da orman yangını - Yangın çıkan bölgeden görüntüler - Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler Muğla 'da orman yangını - Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Muğla - Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Yangına 10 arazöz ve 30 yangın söndürme işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.Bölgede yaşayanların vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ormanlı Orman Yangını 

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