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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Orman yangını - MUĞLA

Orman yangını - MUĞLA

- Yangın söndürme helikopterlerinden detaylar - Kaymakam Celalettin Yüksel'in açıklaması - Yangına müdahale eden işçiler - Yangın alanından görüntülerGÜNCELLEME - Muğla 'da orman yangını - Havadan ve karadan müdahale edilen yangında 3 hektarlık alan zarar gördüKAYMAKAMIN AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde başlayan orman yangını, sarp ve dağlık arazide rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 7 helikopter, 26 arazöz, 8 iş makinesi ve 105 orman işçisiyle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki yangına 5 dakika içinde müdahale edildiğini söyledi.

Yangının tamamen kontrol altına alındığını aktaran Yüksel, yangın sonucu 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

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