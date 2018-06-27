Orman yangını - MUĞLA

- Yangın çıkan bölgeden görüntüler - Yanan ağaçlardan detaylar - Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler Muğla 'da orman yangını - Seydikemer ilçesinde çıkan, evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 34 hektar zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 hektar zeytinlik, 4 hektar da ormanlık alan zarar gördü.İzzettin Mahallesi Dereboğazı mevkisindeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bölgedeki evlere doğru ilerleyen alevlere havadan 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, karadan ise 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı ve 80 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.Evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 30 hektar zeytinlik, 4 hektar da ormanlık alan zarar gördü.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.