Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Orman yangını - MUĞLA

Orman yangını - MUĞLA

- Yangın çıkan bölgeden görüntüler - Yanan ağaçlardan detaylar - Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler Muğla 'da orman yangını - Seydikemer ilçesinde çıkan, evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 34 hektar zeytinlik ve ormanlık alan zarar gördüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 hektar zeytinlik, 4 hektar da ormanlık alan zarar gördü.İzzettin Mahallesi Dereboğazı mevkisindeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bölgedeki evlere doğru ilerleyen alevlere havadan 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, karadan ise 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı ve 80 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.Evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 30 hektar zeytinlik, 4 hektar da ormanlık alan zarar gördü.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlk Müdahale Zeytinli Zeytinlik Orman Yangını Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı