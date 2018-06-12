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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Orman yangını - MUĞLA

Orman yangını - MUĞLA

- Yangın alanından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıGÜNCELLEME - Muğla 'daki orman yangını - Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü - DETAYLAR EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.Karabörtlen Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, 5 helikopter, bir uçak, 15 arazöz ve orman işçileriyle müdahale edildi. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.Çelik, yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

Bild Ormanlı Orman Yangını Helikopter Trol 

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