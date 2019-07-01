Orman yangını - MERSİN Haberi

- Helikopterle yangına müdahale anından detaylar Mersin 'de orman yangını - Silifke ilçesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyorMERSİN (AA) - Mersin 'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı.Alınan bilgiye göre, Silifke ilçesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Ormanlık alanda dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.Ekipler 2 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale ediyor.
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