Orman yangını kontrol altına alındı - KAHRAMANMARAŞ
- Yangın bölgesinden drone görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler - Yangın söndürme helikopterinin yangına müdahalesiGÜNCELLEME - Kahramanmaraş 'ta orman yangını - Ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına da başlandıYANGININ SÖNDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına da başlandı.İlçeye bağlı Araplı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 2 helikopter, 10 arazöz, dozer ve greyderle müdahale edildi.Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına da başladı. Yakılan anızdan ormana sıçradığı belirtilen alevlerin yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.