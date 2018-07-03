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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Orman yangını kontrol altına alındı - KAHRAMANMARAŞ

Orman yangını kontrol altına alındı - KAHRAMANMARAŞ

- Yangın bölgesinden drone görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler - Yangın söndürme helikopterinin yangına müdahalesiGÜNCELLEME - Kahramanmaraş 'ta orman yangını - Ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına da başlandıYANGININ SÖNDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına da başlandı.İlçeye bağlı Araplı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 2 helikopter, 10 arazöz, dozer ve greyderle müdahale edildi.Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına da başladı.
Yakılan anızdan ormana sıçradığı belirtilen alevlerin yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.

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