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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Orman yangını - KASTAMONU

Orman yangını - KASTAMONU

- Yangından detaylar Kastamonu 'da orman yangınıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Şenpazar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalaycı köyü Güllüce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ile köylüler yangına müdahale etti.Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale 

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