Orman yangını - HATAY

- Çökek Yayla yolunda yanan ormanlık alan - Yangın yerine itfaiye ekiplerinin gelişi - Yangına müdahale edilmesiHATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Çökek Yayla yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin 4 arazözle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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