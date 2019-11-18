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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Orman yangını - HATAY

Orman yangını - HATAY

- Çökek Yayla yolunda yanan ormanlık alan - Yangın yerine itfaiye ekiplerinin gelişi - Yangına müdahale edilmesiHATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Çökek Yayla yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye Dörtyol Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin 4 arazözle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ormanlı Orman Yangını Trol 

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