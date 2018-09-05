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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Orman yangını - HATAY

Orman yangını - HATAY

- Yangına müdahale eden helikopterlerden görüntüler - Yanan alanlardan detaylar - İtfaiye araçlarından görüntüler - Yükselen dumanlardan görüntüler Hatay 'da orman yangını - Hassa ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 3 hektar alan zarar gördüHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, 3 hektar alan zarar gördü.Hassa ilçesi Yuvalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.Yangına, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda görevliyle müdahale edildi.Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma faaliyetleri sürüyor.

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Trol 

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