Orman yangını - HATAY

- Yangın soğutma çalışmalarından görüntüler - Telef olan kaplumbağa Hatay 'da orman yangını - Erzin ilçesindeki yangında 4 dönüm alan zarar gördüHATAY (AA) - Hatay 'ın Erzin ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü.İlçeye bağlı Başlamış köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hızla büyüdü.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 5 arazöz ve 1 dozer ile yangına müdahale etti.Kontrol altına alınan yangında 4 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi.