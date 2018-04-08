Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Orman yangını - HATAY

Orman yangını - HATAY

- Yangın soğutma çalışmalarından görüntüler - Telef olan kaplumbağa Hatay 'da orman yangını - Erzin ilçesindeki yangında 4 dönüm alan zarar gördüHATAY (AA) - Hatay 'ın Erzin ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü.İlçeye bağlı Başlamış köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hızla büyüdü.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 5 arazöz ve 1 dozer ile yangına müdahale etti.Kontrol altına alınan yangında 4 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi.

Bild Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale Trol 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı