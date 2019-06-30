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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Orman yangını - GAZİANTEP

Orman yangını - GAZİANTEP

- Orman yangınına müdahale eden helikopterden görüntüler - İtfaiye aracının yangın yerine gidişi - Motosikletle yangın yerinden gelen vatandaşla röportaj - Yanan ormandan görüntüler - Helikopterin yangın bölgesine su boşaltması - Ormanlık alandan yükselen duman - İtfaiye ve jandarma ekiplerinden görüntüler Gaziantep 'te orman yangınıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.Amanos Dağları'nın ilçeye bağlı Köklü Mahallesi Şahanlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri ile Kilis Orman İşletme Şefliği ekiplerine ait 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 itfaiye aracı ve bir yangın söndürme helikopteri müdahale etti.Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında 4 hektar alan zarar gördü.

İtfaiye Aracı Yangın Yeri Orman Yangını Helikopter Yükselen 

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