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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Orman yangını - ELAZIĞ Haberi

Orman yangını - ELAZIĞ Haberi

- Yanan ormanlık alandan görüntü Elazığ 'da orman yangını - İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, çok sayıda meşe ve meyve ağacı zarar gördüELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da orman alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Şeyhhacı köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alanın yanı sıra meyve ağaçlarının da bulunduğu 20 dönümlük araziye yayıldı.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.Yangında, çok sayıda meşe ve meyve ağacı zarar gördü.

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