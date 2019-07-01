Orman yangını - ÇANAKKALE

- Orman yangını - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması Çanakkale 'de orman yangınıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Köseler köyü yakınlarındaki Menderes Çayı kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekiplerinin 4 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 1 helikopterle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Yangında yarım hektarlık alan zarar gördü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım