Orman yangını büyümeden söndürüldü Haberi

-Yangın yerinde arazöz yangına müdahale ediyor

-Yanan ormanlık alan duman çıkıyor



( OSMANİYE )- Osmaniye’de çıkan orman yangını köylülerin de katıldığı söndürme çalışmalarında büyümeden söndürüldü OSMANİYE



- Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli Köyü, Kalfa Mahallesinde makilik alanda yangın çıktığını gören köylüler durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Makilik alanda başlayan yangın kısa sürede çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözlerinde katılımıyla yangına müdahale edildi. Köylülerinde desteği ile yangın daha fazla büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

