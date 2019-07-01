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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Orman yangını - ANTALYA İzle

Orman yangını - ANTALYA İzle

- Olay yerinin havadan görüntüsü Antalya 'da orman yangını - Serik ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.Alınan bilgiye göre, Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Antalya ve Serik Orman İşletme Müdürlüklerine ait 12 arazöz ve 4 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.Civardaki sera alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Oyak 

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