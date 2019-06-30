Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Orman yangını - ADIYAMAN

Orman yangını - ADIYAMAN

- Yanan ormanlık alandan görüntü Adıyaman 'da orman yangınıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da ormanlık alanda çıkan yangında 7 hektar alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Adıyaman - Kahta kara yolundaki Ali Dağı ormanlık alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Dumanı gören çok sayıda vatandaş bölgeye giderek yangına müdahale etmeye çalıştı.Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi.Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle 7 hektar alan zarar gördü.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale Trol 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı