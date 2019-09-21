Orman yangını - ADANA

- Adana 'da orman yangını - Yangın çıkan bölgeden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Adana 'da orman yangınıADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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