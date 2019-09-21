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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Orman yangını - ADANA

Orman yangını - ADANA

- Adana 'da orman yangını - Yangın çıkan bölgeden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Adana 'da orman yangınıADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale Trol 

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