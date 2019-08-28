Orman yangını (3) - ANTALYA

- Yangının çıktığı alandan yükselen dumanlar - Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ile röportaj - Yangın söndürme helikopterlerinin yangına müdahale etmesi Antalya 'da orman yangınları - Aksu ilçesinde iki alanda çıkan orman yangınlarına 4 helikopter, 12 arazöz ve 60 işçiyle müdahale ediliyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Aksu ilçesinde iki alanda orman yangını çıktı.Yurtpınar Mahallesi'ndeki Ağlarönü mevkisi ile Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 12 arazöz ve 60 işçiyle yangınlara müdahale ediliyor.Alevlerin Perge Antik Kenti'ne ve Ağlarönü mevkisindeki yerleşim birimine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
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