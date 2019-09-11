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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Orman ve zeytinlik yangını - AYDIN

Orman ve zeytinlik yangını - AYDIN

- Yanan ormanlık alan - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Aydın 'da orman ve zeytinlik yangını - Söke ilçesinde çıkan ve 10 dekar alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında kontrol sağlandı.Alınan bilgiye göre, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinin arka tarafında çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 8 arazözle müdahale etti.Kontrol altına alınan yangında 10 dekar alan zarar gördü.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Zeytinli Zeytinlik Ormanlı Trol 

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