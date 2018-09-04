Orman olamadan kül oldular

-Yanan çam fidanları

-Röp.



( SİVAS - HD)- Sivas’ın Bostancık köyünde piknik ateşi, 2 bin 500 adet çam fidanının orman olamadan kül olmasına neden oldu SİVAS



- Sivas’ın Bostancık köyünde piknik ateşi, 2 bin 500 adet çam fidanının orman olamadan kül olmasına neden oldu Sivas’a bağı Bostancık Köyünde iki gün önce çıkan orman yangını sonrası Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Piknik ateşinden dolayı çıkan yangında, Sivas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bir bölümü 3 yıl bir bölümü ise 8 yıl önce dikilen 2 bin 500 adet çam fidanlarının tamamen yanarak kül oldukları tespit edildi. 100 hektar alanda etkili olan yangından geriye, orman olamadan küle dönen çam fidanları kaldı. Bostancık Köyü Muhtarı Halil Açıkgöz, çam fidanlarının orman olamadan kül olduklarını belirtip, “Yangın piknik ateşinden çıktı. Bir bölümü 3 yıl önce bir bölümü ise 8 yıl önce dikilen çam fidanları yandı. Vatandaşlarımız orman arazilerinde piknik yapmasın. Irmak kenarlarında piknik yapsınlar. Çam fidanlarımız orman olamadan kül oldu” dedi.

Aile gözaltında Öte yandan yangına neden olan piknikçi ailenin olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alındıkları öğrenildi. Anne baba ve kız çocuğundan oluşan ailenin Jandarma işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılması bekleniyor.

