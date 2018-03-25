Orman Haftasında Türkiye'nin en büyük parkına bin 750 fidan dikildi Haberi

-Şahinbey Belediye Başkanı röportaj



( GAZİANTEP )- Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, öğrencilerle birlikte fidan dikti GAZİANTEP



- Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin en büyük parkında bin 750 adet fidanı toprakla buluşturdu. Orman Haftası etkinlikleri kapmasında düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkan Tahmazoğlu, göreve geldikleri günden bu yana kişi başına düşen yeşil alan miktarını 4.92 metrekareden 13.15 metrekareye çıkardıklarını belirterek, bu süreç içerisinde 2 milyon 28 bin 151 adet fidan dikimi gerçekleştirdiklerini anlattı. “Amacımız daha yeşil bir Gaziantep“ Şahinbey Belediyesi olarak yeşil alan ve fidan dikimine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak şu ana kadar 576 park yaparak, halkımızın hizmetine sunduk. Şu anda içinde bulunduğumuz park ise 1 milyon 700 bin metrekare alan büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük parkı. Burada öğrencilerimiz ile birlikte fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar yaklaşık 2 milyon 28 bin adet fidanın dikimini vatandaşlarımız ile birlikte gerçekleştirdik. Bunun yaklaşın 1 milyonu parklarımıza, kalan kısmını ise vatandaşlarımıza dağıtarak onların evlerine, bahçelerine fidan dikimini sağladık. Son olarak da zeytin fidanı dağıtıyoruz. Şu anda 600 bin adet zeytin fidanı aldık. Gerek çiftçilerimize gerekse evlerine ya da bahçelerine dikmek isteyen vatandaşlarımıza bunları dağıtıyoruz. Amacımız daha yeşil bir Şahinbey, daha yeşil bir Gaziantep” diye konuştu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Düzenlenen programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



