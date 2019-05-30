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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Orman gülleri yaylaları renklendirdi - ORDU Haberi

Orman gülleri yaylaları renklendirdi - ORDU Haberi

- Yaylanın drone ile çekilmiş görüntüleriORDU (AA) - Ordu 'nun çeşitli yaylalarında açan orman gülleri, kendisine has rengi ve kokusuyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.Havaların ısınmaya başlamasıyla Ordu 'nun Korgan ilçesindeki Apsut ile Kabadüz ilçesindeki Çambaşı yaylalarında, sarı ve mor renkte açan orman gülleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman güllerinin bugünlerde açtığını belirterek, "Orman gülü, renkleri ve kokusuyla çok güzel ve özel bir bitki. Bugünlerde yaylaya çıkan herkes bu gülleri rahatlıkla görebilir." dedi.
Orman güllerinin, arıcılar için de önemli olduğuna dikkati çeken Kaya, arıların bal üretimine çok ciddi katkı sunduğunu söyledi.

Vatandaşlardan İlyas Adaş ise yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Karadeniz yaylalarında renk cümbüşünün başladığını ifade ederek, "Biz de bu fırsatı kaçırmadık ve yaylaya çıktık. Bol bol bu güzelliğin fotoğrafını çektik." diye konuştu.

Bal Üretimi Yaz Mevsimi Irak 

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