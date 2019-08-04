Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Orhaneli’ye modern halı saha İzle

Orhaneli’ye modern halı saha İzle

halı sahanın drone ile görüntüsü

Kurban Bayramı Efes 

-halı sahadan detaylar
-çalışmalardan görüntü
-Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ile röp.

( BURSA ) BURSA

- Orhaneli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak modern halı sahanın kurban bayramında açılması planlanıyor. Orhaneli Belediyesi tarafından yaptırılan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle ilçeye modern bir halı saha kazandırılıyor. Yaklaşık 400 bin liraya mal olacak halı sahada soyunma odaları, duş yerleri ve kafeteryalar olacak. Sahanın halı desteği Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, yapımı devam eden halı sahada incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Aykurt, halı sahayı kurban bayramına kadar açmayı planladıklarını söyledi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, “Daha önce burada küçük beton saha vardı. İlçemizde küçük bir halı saha var. Buraya standartlara uygun halı saha yapmaya karar verdik. İçerisinde soyunma odaları, kafeteryalar olacak. Halı saha yaklaşık 350 400 bin liraya mal olacak. Orhaneli için mühim bir tesis. Gençlerimizin nefes alacağı bir yer olacak. Yeşillikler içinde, ormanın sessizliğiyle güzel bir mekan oldu. Bu halı sahamızı yaparken Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği oldu. Alinur Aktaş başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı