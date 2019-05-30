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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Örgütlü insan kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle

Örgütlü insan kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle

Adliye

Kaçak Yurt Dışı Göçmen Kaçakçılığı İnsan Kaçakçılığı Terör Örgütü 

-zanlıların gelişi

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen ticareti yapma suçuna yönelik soruşturma başlatmıştı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırma teşebbüsünde bulunan 23 şüpheli bulunuyor. Şüphelilerden 14’ü emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere Marmaris Adliyesi’ne getirildi.
(RT-MB-
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