Örgütlü insan kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

-zanlıların gelişi



( MUĞLA ) - MUĞLA



- Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen ticareti yapma suçuna yönelik soruşturma başlatmıştı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırma teşebbüsünde bulunan 23 şüpheli bulunuyor. Şüphelilerden 14’ü emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere Marmaris Adliyesi’ne getirildi.

(RT-MB-

