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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Örgüt bağlantılı matbaaya operasyon kamerada Haberi

Örgüt bağlantılı matbaaya operasyon kamerada Haberi

operasyon anı

Polis Kayyum İmtiyaz Kamera Terör Örgütü 

-adreste yapılan aramalar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda, Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaacılık çalışanı 22 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın basın yayın faaliyetleri içinde olduğu değerlendirilen matbaaya operasyon düzenledi.
Söz konusu matbaa sahibi ile çalışan ve yöneticilerine yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’da 9 ayrı ilçe ile Diyarbakır’da gerçekleştirilen operasyonlarda 1 tabanca, 2 şarjör ile çok sayıda örgütsel dergi, kitap ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer yandan operasyon düzenlenen matbaanın TMSF'ye devredildiği öğrenildi. Polis, basım yayın kuruluşuna kayyum atandığını bildirdi. Gazetenin imtiyaz sahibi olduğu öğrenilen İhsan Y.’nin de gözaltına alındığı kaydedildi. Gazetenin Beyoğlu’ndaki merkezinde polisin arama yaptığı belirtildi. (SK- ÖY-BA-Y)
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