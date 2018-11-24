Örgücü Arif Amca: 'Başbakan ceketi olarak geldi cumhurbaşkanı ceketi olarak teslim ettim' İzle

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( ANKARA -ÖZEL) Örgücü Arif Amca: "Başbakan ceketi olarak geldi cumhurbaşkanı ceketi olarak teslim ettim"- Örgücü Arif Güngör 64 yıldır liderlerin kıyafetlerini elleriyle dikiyor- "Aşk ile dikilen dikiş kıyamete kadar sökülmez imiş" ANKARA



- Arif amca 64 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere birçok liderin kıyafetini elleriyle onarıyor. Arif amca, "Aşk ile dikilen dikiş, kıyamete kadar sökülmez imiş" dedi.

Ankara'da yaşayan 81 yaşındaki Arif Güngör, Ankara'nın ilk örücü ustası olan Yusuf Örer ile tanışmasının ardından mesleği benimseyerek 1954 yılında kendi dükkanını açtı. Kumaşların tamirini dikiş makinesi kullanmadan kendi elleriyle iğneyle örüp tamir eden Arif amca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin bir dönem önde gelen isimlerinden Abdullah Gül, Celal Bayar, Süleyman Demirel ve Turgut Özal gibi çok sayıda protokolün kıyafetlerini onardı. "Aşk ile dikilen dikiş kıyamete kadar sökülmez imiş" diyen Arif amca yanında çırak olarak çalışan 10 kişiyi de yetiştirerek mesleğin yok olmamasını sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıyafetini onardığını dile getiren Güngör, "Erdoğan'ın başbakanken bir ceket ve iki pantolonunu yaptım. Cumhurbaşkanlığı sırasında da en son geçen sene Cumhuriyet Bayramında resepsiyon için bir pantolonunu gönderdiler, onu yapmıştım" şeklinde konuştu.

Merhum Turgut Özal'ın çok kıyafeti geldiğini anlatan Güngör, "Bir keresinde ceketi geldi. Ben de bir hafta kadar bir süre verdim, o sırada da seçim arefesi vardı. Ceketi biraz geç aldılar ve almaya geldiklerinde Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Ben de dedim ki, başbakan ceketi olarak geldi cumhurbaşkanı ceketi olarak teslim ediyorum. Bu mesleğin kaybolacağına inanmıyorum, çünkü halkımız sentetik naylon, onların artık zararlı olduğunu bildiğinden tercih etmiyorlar. Pamuklu veya tiftik olduğu müddetçe ve dikim de devam ettiği müddetçe bu meslek ölmez" diye konuştu.



