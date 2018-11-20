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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Orgeneral Temel'den Kilis Valisi Soytürk’e ziyaret

Orgeneral Temel'den Kilis Valisi Soytürk’e ziyaret

- 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'in Kilis Valiliğine gelişi - Ziyaretten detaylar - Orgeneral Temel'in Valilik binasından ayrılmasıKİLİS (AA) - 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti.Orgeneral Temel, Kilis Valiliğine atanan Soytürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla milletin gönlüne tahta kuran askerleri ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Orgeneral Temel de Soytürk’e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.Ziyarete, Adana 6. Mekanize Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, MÖGK Komutanı Tuğgeneral Erdal Şener, MÖGK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, 5 Zırhlı Tugayı Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak, 7. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk ve 1. Hudut Alay Komutanı Albay Hasan Ufuk Arıcan da katıldı.

General Rtürk 

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