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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Orgeneral Metin Temel Şanlıurfa’da

Orgeneral Metin Temel Şanlıurfa’da

Ziyaretten detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Makam Odası General Orgeneral 


- Askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti. Valiliğe gelişinde, Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Erin ile makam odasında bir süre görüşen Orgeneral Metin Temel, daha sonra valilikten ayrıldı. 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel’e ziyaretinde 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga da eşlik etti.
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