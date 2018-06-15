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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Orgeneral Hulusi Akar Isparta bölgesinde bulunan birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu İzle

Orgeneral Hulusi Akar Isparta bölgesinde bulunan birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu İzle

Akar'ın ziyareti

Çatışma Uluslararası Sınır Ötesi Darbe Girişimi Mezuniyet Töreni 

-Konuşması

( ISPARTA ) ISPARTA

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte, 14 Haziran 2018 tarihinde Isparta bölgesinde bulunan birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Akar, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından düzenlenen Uzman Erbaş ve Er Temel Askerlik ve İhtisas Eğitimi mezuniyet törenine katıldı.
Orgeneral Akar yaptığı konuşmada, Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, millî ve manevi değerleri ile anayasayla belirlenen çerçevede ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve daima görevinin başında bulunduğunu vurguladı. “En büyük takdir, güvenilmek; en büyük başarı bu güvene layık olmaktır” anlayışını benimsemiş olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin; asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden başta FETÖ, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdide karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Orgeneral Akar, bu mücadelenin “Ölürsem Şehit Kalırsam Gazi” düsturu ile en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aynı azim ve kararlılıkla devam ettirileceğini söyledi.

Bin yıldır, milletimize vatan olan bu coğrafyada var olmanın; daima etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmayı gerekli kıldığını ifade eden Orgeneral Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğini, bunun en güzel kanıtının da darbe girişimi sonrasında teröristle mücadele harekâtı kapsamında gerçekleştirilen çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları neticesinde elde edilen üstün başarılar olduğunu ifade etti.
Orgeneral Akar,bugün, sahip olduğu imkân ve kabiliyetler; yerli, millî ve modern teknolojiye dayalı caydırıcı gücü; ulusal ve uluslararası görevlerde sağladığı başarılar, bölge ve dünya barışına katkıları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dünya orduları tarafından saygıyla takip edildiğini belirtti.
Orgeneral Akar, büyük bir özveri ve gayretle eğitimlerini tamamlayarak yüksek disiplin ve fiziki kabiliyete sahip komandolar olan Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erleri tebrik etmiş ve vatan savunması için önemli roller üstlenecekleri yeni görevlerinde başarılar diledi. Akar,başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kanlarını bayraklaşan vatan toprakları için feda eden aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden tüm mensuplarımıza Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennisinde bulundu. Orgeneral Akar, Isparta’daki temasları esnasında Vali Şehmus Günaydın’a da bir ziyarette bulundu. (BC -
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