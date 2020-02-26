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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Orgeneral Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile görüştü - ANKARA İzle

Orgeneral Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile görüştü - ANKARA İzle

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el - Huneyti'yi askeri törenle karşılaması - Marşların okunması - Askerleri selamlama - Genelkurmay Karargahı'na geçilmesiOrgeneral Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el - Huneyti'yi Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladıANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el - Huneyti'yle görüştü.Orgeneral Güler, konuk Komutanı Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından el - Huneyti, tören kıtasını "Merhaba asker" ifadesiyle selamladı.Törenin ardından iki Komutanın görüşmesi, Genelkurmay Karargahı'na gerçekleştirildi.

Ulusal Marş General Askeri Tören 

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