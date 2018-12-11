Orgeneral Güler, Senegal Genelkurmay Başkanı ile görüştü - ANKARA
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Senegal Genelkurmay Başkanı Korgeneral Cheikh Gueye'i karşılaması - Ulusal marşların çalınması - Senegal Genelkurmay Başkanı Korgeneral Cheikh Gueye'in askeri selamlamasıOrgeneral Güler, Senegal Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Senegal Genelkurmay Başkanı Korgeneral Cheikh Gueye'i Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladıANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Senegal Genelkurmay Başkanı Korgeneral Cheikh Gueye ile görüştü.Orgeneral Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.Ulusal marşların askeri bando tarafından çalınmasının ardından Korgeneral Gueye tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral Gueye, Karargah'a geçerek görüştü.