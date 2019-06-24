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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Orgeneral Güler, Letonya Genelkurmay Başkanı ile görüştü - ANKARA

Orgeneral Güler, Letonya Genelkurmay Başkanı ile görüştü - ANKARA

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Letonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Leonids Kalnins'i karşılaması - Askeri bandonun ulusal marşları çalması - Korgeneral Kalnins'in tören kıtasını "Merhaba asker" sözleriyle selamlamasıANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Letonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Leonids Kalnins ile bir araya geldi.Orgeneral Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törenle karşıladı.Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çaldığı törende Korgeneral Kalnins, tören kıtasını "Merhaba asker" sözleriyle selamladı.Törenin sonunda iki komutan Genelkurmay Karargahı'na geçerek görüştü.

Ulusal Marş General Orgeneral 

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