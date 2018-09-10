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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Orgeneral Güler, Burundi Genelkurmay Başkanı ile görüştü - ANKARA İzle

Orgeneral Güler, Burundi Genelkurmay Başkanı ile görüştü - ANKARA İzle

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in merdivenlerden inişi - Tören kıtasını selamlaması - Burundi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Prime Niyongabo'nun gelişi - Tören kıtasını selamlanması - Genelkurmay Başkanlığına girişleriOrgeneral Güler, Burundi Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Korgeneral Prime Niyongabo'yu Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda düzenlenen törenle karşıladıANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Burundi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Prime Niyongabo ile görüştü.Orgeneral Güler, konuk komutanı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda düzenlenen törenle karşıladı.Tören kıtasını selamlayan Niyongabo, daha sonra Karargah binasına geçerek Orgeneral Güler ile bir araya geldi.

General Orgeneral 

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