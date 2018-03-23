Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Orgeneral Akar'dan 'Türkiye ve Güvenlik' konferansı - ANKARA

Orgeneral Akar'dan 'Türkiye ve Güvenlik' konferansı - ANKARA

Orgeneral Akar'dan "Türkiye ve Güvenlik" konferansı - ANKARA - "Türkiye ve Güvenlik" konferansı - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın gelişi ve tokalaşma - Katılımcılardan detaylar - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın konuşmasıOrgeneral Akar'dan "Türkiye ve Güvenlik" konferansı - Akar, YÖK'te "Türkiye ve Güvenlik" konulu konferans verdi - Konferansa YÖK Başkanı Saraç, rektörler ve akademisyenler katıldıANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) "Türkiye ve Güvenlik" konulu konferans verdi.Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar, Yükseköğretim Kurulunda üniversitelerin rektörleri ve akademisyenlerle bir araya geldi.Hulusi Akar, "Türkiye ve Dünya: Güvenlik Politikaları ve Eğitim" başlığı altında, "Türkiye ve Güvenlik" konulu konferans verdi.Konferansa, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, rektörler ve akademisyenler de dinleyici olarak katıldı.

General Konferans Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı