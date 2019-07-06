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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Organlarıyla 5 hastanın umudu oldu - KAHRAMANMARAŞ Haberi

Organlarıyla 5 hastanın umudu oldu - KAHRAMANMARAŞ Haberi

- Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nden detay - Organların nakli Organlarıyla 5 hastanın umudu oldu - Kahramanmaraş 'ta zincirleme trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki Fatih Purtaş'ın organları 5 hastaya nakledilecekKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta zincirleme trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki Fatih Purtaş'ın organları 5 kişiye umut oldu.Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 3 Temmuz'daki zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Purtaş'ın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.Hastane yetkilileri, organların bağışlanması için anne Fatma ve baba Ahmet Purtaş ile görüştü.Ailenin onay vermesi üzerine Purtaş'ın akciğer, karaciğer, böbrekleri ve kalbi uzman hekimlerce alınarak organ bekleyen 5 hastaya nakledilmek üzere İstanbul, Gaziantep ve Ankara'ya gönderildi.Bu arada hastane başhekimi Vehbi Şirikçi, yaşanan kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, organ bağışına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı baba Ahmet Purtaş'a teşekkür etti.Purtaş'ın cenazesi ise Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hastane Trafik Kazası Organ Bağışı Beyin Ölümü Hassasiyet 

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