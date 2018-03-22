Organları 7 kişiyi hayata bağlayan genç toprağa verildi

-Tabuttan görüntü

-Aileden görüntü

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-ölen şahsın fotoğrafı



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Antalya'da geçirdiği motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organları 7 kişiyi hayata bağlayan 26 yaşındaki Sertaç Enginçöl'ün cenazesi memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde 17 Mart'ta gecesi meydana gelen trafik kazasında yolcu olarak bulunduğu motosikletten düşerek ağır yaralanan Sertaç Enginçöl'ün (26) kaldırıldığı hastanede üç günlük yoğun bakım sürecinin ardından beyin ölümü gerçekleşti. Beykent Üniversitesi mezunu olduğu öğrenilen Sertaç Enginçöl'ün annesi Nilgün ve baba İhsan Enginçöl, hastanenin organ bağışı teklifine olumlu yanıt vererek tüm organlarını bağışlama kararı aldı. Organları 7 kişiye umut oldu Sertaç Enginçöl'den alınan bir böbreğin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir böbreğin ve kalbinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, karaciğerinin Adana Başkent Hastanesi, akciğerlerin de Kartal Koşuyolu Hastanesindeki hastalara nakledilmek üzere gönderildiği, kornealar için ise uygun bir hastanın araştırıldığı bildirildi.

5 yıldır Antalya'da turizm sektöründe yönetici olarak çalışan Sertaç Enginçöl'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından baba İhsan Enginçöl tarafından alınarak memleketi Zonguldak'a getirildi.

Cenazede güçlükle ayakta durabildiler Gencin tabutu ailesinin yaşadığı Çatalağzı beldesine getirildi.

Kazköy mevkisine getirilen Sertaç Enginçöl'ün cenazesi öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



