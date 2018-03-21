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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Organları 7 kişiye umut oldu - ANTALYA

Organları 7 kişiye umut oldu - ANTALYA



: - Antalya Adli Tıp Kurumu önünde gencin yakınlarından detaylar - Baba İhsan Enginçöl'ün açıklamaları - Cenazenin alınışı - Seval Kökçen'in açıklamalarıOrganları 7 kişiye umut oldu - Antalya 'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki gencin organları hastalara nakledilecek - Baba İhsan Enginçöl: - "Oğlumun bütün organlarını bağışlama kararı aldık. Eşimle konuşarak hiç tereddüt etmeden bu kararı verdik"ANTALYA (AA) - Antalya 'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki gencin organları 7 kişiye umut oldu.Lara Caddesi'nde 17 Mart'ta motosikletten düşerek ağır yaralanan Sertaç Enginçöl, özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşen Enginçöl'ün organları ailesi tarafından bağışlandı.Oğlunun cenazesini adli tıp morgundan alan baba İhsan Enginçöl, gazetecilere, "Oğlumun bütün organlarını bağışlama kararı aldık. Eşimle konuşarak hiç tereddüt etmeden bu kararı verdik." dedi.
Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Koordinatörü Seval Kökçen, Enginçöl'e verdikleri karardan dolayı hastalar adına teşekkür etti.Ailenin zor anlarında zor bir karar aldığına işaret eden Kökçen, "Aile pozitif düşüncesiyle organları bağışlayarak 7 kişiye umut oldu." ifadelerini kullandı.

Hastane Adli Tıp Cenaze Trafik Kazası Beyin Ölümü 

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