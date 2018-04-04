Organize suç örgütüne yönelik operasyon - İSTANBUL Haberi
- Genel detaylar İstanbul 'daki organize suç örgütüne yönelik operasyon - Alaattin Çakıcı'nın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişi adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 kişi adliyeye gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 22 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı'nın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü üyesi 33 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve 1 telsiz ele geçirilmişti.