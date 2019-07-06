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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Organize suç örgütü üyesi 9 kişi tutuklandı

Organize suç örgütü üyesi 9 kişi tutuklandı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Akalan Osmanpaşa Suç Örgütü Pompalı Tüfek 


- İstanbul’da, geçtiğimiz günlerde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 20 şüpheliden 9’u tutuklandı. Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda “Batmanlı Yaşarlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik geçtiğimiz Salı günü Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, peş peşe yapılan baskınlarda 20 şüpheli yakalanmıştı. 7 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 44 fişek, 47 kartuş ve 1 el telsizinin de ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüphelilerin polisteki sorguları tamamlandıktan sonra dün Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi Hakim karşısına çıkarılan suç örgütü üyesi 20 şüpheliden 11’i ‘adli kontrol’ tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Çok sayıda suça bulaştıkları ileri sürülen 9 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan polis, aynı operasyon kapsamında aranan suç örgütü üyesi 4 kanun kaçağının yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
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