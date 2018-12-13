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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Organize suç örgütü üyesi 11 kişi tutuklandı

Organize suç örgütü üyesi 11 kişi tutuklandı

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Adli Kontrol Akalan Suç Örgütü Savcılık Sorgusu Avcılık 


- İstanbul’da, ‘yağma’ ve ‘tehdit’ suçlarına karıştıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkarılan organize suç örgütü üyesi 11 kişi tutuklandı. Adli makamlara dayanan bilgilere göre, İstanbul ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmış, bugün emniyetten adliyeye sevk edilmişti. Kendilerini "Sarallar" üyesi olarak tanıtıp 24 farklı ‘yağma’ ve ‘tehdit’ suçuna karıştıkları ileri sürülen şahıslara yönelik 5 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanıp adliyeye sevk olan 17 kişiden 1’i savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. 16 şüpheli, tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarılırken, akşam saatlerine kadar devam eden duruşmada suç şebekesinin liderlerinden Ü.S. ve T.S.’nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Şebekenin geri kalan üyeleri ‘adli kontrol’ şartı ile salıverildi.
(SK- ÖY-
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